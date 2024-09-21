Монголия делает большую ставку на экспорт угля в Китай в 2025 году

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии вступает в 2025 год с амбициозными планами экономического роста.

В предлагаемом бюджете, представленном парламенту в прошлом месяце, обозначены рекордные расходы на инфраструктуру, подкрепленные оптимистичными прогнозами для горнодобывающего сектора. Центральным элементом этой стратегии является цель страны увеличить экспорт угля на 20% до 83 миллионов тонн к концу 2025 года.

К настоящему моменту львиная доля добываемого в стране угля приходится на каменноугольное месторождение Таван-Толгой, которое является одним из крупнейших угольных месторождений в мире. Его запасы составляют 6,5 млрд тонн угля, около 40% этих запасов – высококалорийный коксующийся уголь.

Согласно последним данным Национального статистического комитета Монголии, за первые восемь месяцев 2024 года страна экспортировала в Китай 53,7 млн тонн угля, нарастив поставки на 31,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В 2023 году из Монголии был экспортирован в Китай рекордный объем угля – 70 млн тонн на общую сумму 8,9 млрд долларов США.

источник: middleasiannews.com

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