Американский военный сбежал в КНДР из Южной Кореи: Трэвиса Кинга освободили после вынесения приговора

Трэвис Кинг

CentralAsia (CA) - Рядовой второго класса армии США Трэвис Кинг, в прошлом году сбежавший в Северную Корею, признал вину в дезертирстве и еще четырем пунктам обвинения в рамках соглашения со следствием. Его приговорили к 12 месяцам тюремного заключения. С учетом уже отбытого в заключении времени он вышел на свободу.

Трэвис Кинг признал вину по 5 из 14 пунктов обвинения: дезертирству, нападению на офицера и трем пунктам неподчинения приказам. Остальные обвинения, в том числе подстрекательство к производству детской порнографии и ее хранение, по условиям сделки были сняты, передает Тhe Guardian.

Прокурор Франклин Розенблатт среди прочего сказал, что Трэвис Кинг «сталкивался со значительными трудностями» на протяжении всей жизни, в том числе из-за тяжелого детства, «пребывания в криминальной среде и проблем с психическим здоровьем».

Трэвис Кинг в июле прошлого года совершил побег в КНДР, перейдя через демаркационную линию, разделяющую Северную и Южную Корею. Он служил на одной из американских военных баз в Южной Корее, где на него было наложено несколько дисциплинарных взысканий. Военнослужащего должны были отправить в США для дальнейшего разбирательства.

После побега американские власти при посредничестве Швеции начали переговоры о его возвращении. Власти КНДР согласились выдать его США, куда он и был доставлен в конце сентября. В октябре ему предъявили обвинения.