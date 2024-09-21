В Казахстане заключенные устроили бунт в колонии

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В одной из колоний в Туркестанской области на юге Казахстана заключенные устроили бунт, в результате пострадали двое военных Нацгвардии и сотрудник учреждения, сообщает Nur.kz со ссылкой на комитет уголовно-исполнительной системы (КУИС) страны.

В ведомстве заявили, что группа осужденных «выразила неповиновение в связи с несогласием с режимом содержания». Сейчас обстановка в колонии стабилизировалась, там находятся председатель КУИС, личный состав Нацгвардии и надзорные органы.

Издание Orda.kz писало, что инцидент произошел в колонии № 55 в городе Ленгер. По его данным, сотрудники департамента уголовно-исправительной системы устроили проверку на наркотики, что вызвало недовольство осужденных, они подожгли электрический трансформатор. В бунте участвовали около 400 заключенных, всего в колонии более 700 человек.

Уголовное дело завели по ч. 3 ст. 428 УК Казахстана (организация группового неповиновения требованиям администрации учреждения).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения