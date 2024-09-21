В Казахстане заключенные устроили бунт в колонии

- Казахстан, происшествия
- 13:10, 21 сентября 2024
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CentralAsia (KZ) - В одной из колоний в Туркестанской области на юге Казахстана заключенные устроили бунт, в результате пострадали двое военных Нацгвардии и сотрудник учреждения, сообщает Nur.kz со ссылкой на комитет уголовно-исполнительной системы (КУИС) страны.
В ведомстве заявили, что группа осужденных «выразила неповиновение в связи с несогласием с режимом содержания». Сейчас обстановка в колонии стабилизировалась, там находятся председатель КУИС, личный состав Нацгвардии и надзорные органы.
Издание Orda.kz писало, что инцидент произошел в колонии № 55 в городе Ленгер. По его данным, сотрудники департамента уголовно-исправительной системы устроили проверку на наркотики, что вызвало недовольство осужденных, они подожгли электрический трансформатор. В бунте участвовали около 400 заключенных, всего в колонии более 700 человек.
Уголовное дело завели по ч. 3 ст. 428 УК Казахстана (организация группового неповиновения требованиям администрации учреждения).