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Минобороны России заявило о 101 сбитом беспилотнике за ночь
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В ночь на 21 сентября над российскими регионами был «уничтожен и перехвачен» 101 украинский беспилотник, заявили в Минобороны России.

53 дрона были сбиты над Брянской областью, 18 — над Краснодарским краем, пять — над Калужской областью, по три — над Тверской и Белгородской, по одному — над Смоленской и Курской областями. Еще один беспилотник был сбит над Крымом и 16 — над акваторией Азовского моря.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Тихорецком районе из-за падения обломков беспилотника возник пожар, «перешедший на взрывоопасные предметы», после чего началась детонация. Жителей соседнего поселка (его название не приводится) временно эвакуировали. Пострадавших, по словам Кондратьева, нет.

В Курской области, как заявил губернатор региона Алексей Смирнов, помимо беспилотника также были сбиты шесть украинских ракет.

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