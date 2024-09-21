ЦИК Узбекистана зарегистрировал около 30 тысяч кандидатов в депутаты

CentralAsia (UZ) - Центральная избирательная комиссия Узбекистана на заседании 20 сентября зарегистрировала кандидатами в депутаты всех уровней 29 350 человек. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Кандидаты представляют все зарегистрированные в Узбекистане политические партии: Либерально-демократическая — движение предпринимателей и деловых людей (УзЛиДеП), демократическая «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»), Экологическая партия, Народно-демократическая (НДПУ) и Социал-демократическая «Адолат» («Справедливость»).

875 человек претендуют на кресла в Законодательной палате Олий Мажлиса (парламента Узбекистана), 3625 — в Жокаргы Кенесе (парламенте) Каракалпакстана, а также в областных и Ташкентском городском кенгашах (советах) народных депутатов, 24 850 — в районных и городских кенгашах.

В пресс-службе ЦИК отметили, что по сравнению с предыдущими выборами кандидаты значительно помолодели: средний возраст потенциальных заседателей Законодательной палаты составляет 47,2 года, претендентов на кресла депутатов остальных уровней – 44,4 года.

Высшее образование имеют 99,3% и 90,3% кандидатов соответственно.

Женщины составляют почти половину кандидатов – 44,7% среди претендентов на работу в Олий Мажлисе и 42,5% — на остальные депутатские мандаты.

Самой многочисленной группой среди кандидатов стали педагоги: 27,9% от числа стремящихся в парламент и 36% претендующих на кресла в кенгашах и Жокаргы Кенесе.

Много экономистов, инженеров, врачей, правоведов, поменьше предпринимателей, фермеров и представителей других сфер.

Пресс-служба ЦИК привела также статистику по национальному составу кандидатов: 973 из них — таджики, 588 — казахи, 146 — туркмены, 141 — кыргызы, 67 — русские и представители других национальностей.

«При выдвижении кандидатов политические партии также уделили особое внимание инклюзивности. В частности, среди кандидатов в Законодательную палату лица с инвалидностью составляют 11, а в местные кенгаши — 605. Такой высокий уровень инклюзивности наблюдается впервые», — отметили в пресс-службе ЦИК.

Предвыборная агитация кандидатов в депутаты стартует 22 сентября.

Выборы в нижнюю палату парламента республики и в местные органы власти пройдут 27 октября 2024 года. По их итогам будут избраны 150 депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса, 65 депутатов Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, а также депутаты областных, Ташкентского и 208 районных (городских) кенгашей.

Выборы в парламент впервые пройдут по смешанной избирательной системе – мажоритарно-пропорциональной. 75 депутатов изберут по одномандатным округам по мажоритарной системе (голосование за кандидата), а остальные 75 — по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии по пропорциональной системе (голосование за список кандидатов).

Предыдущие парламентские выборы в Узбекистане прошли в два тура – в конце декабря 2019 года и начале января 2020-го. По их итогам больше всего мест (53 из 150) получила УзЛиДеП, остальные разделили «Миллий тикланиш», «Адолат», НДПУ и Экологическая партия.