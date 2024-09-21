Федерация бокса представила новый тренерский состав мужской сборной Казахстана

CentralAsia (KZ) - Федерация бокса Казахстана представила новую тренерскую команду мужской сборной, которая начала работу после неудачного выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Париже.

Главным тренером назначен Кайрат Сатжан, старшим тренером – Аскар Еркебаев.

В качестве тренеров в сборной будут работать Ильяс Оралбеков, Нуркен Андасов, Азамат Макажанов, Талгатбек Жакпеков и Нуржан Насанов.

Кроме того, сейчас команде помогает диетолог Александр Фока, который работал с известными боксёрами Александром Усиком, Василием Ломаченко, Теофимом Лопесом, Теренсом Кроуфордом.

Как сообщили в федерации, список тренеров ещё дополняется, идут переговоры с иностранными специалистами. Решение о новых специалистах будет принято после чемпионата Казахстана в декабре.

Ранее сообщалось, что тренеры сборной и вице-президент федерации были уволены по итогам Олимпиады 2024 года. В Париже сборная Казахстана по боксу завоевала две медали: Нурбек Оралбай получил серебро, а Назым Кызайбай – бронзовую медаль. Министр спорта Казахстана заявил, что мужская сборная по боксу, согласно принятым обязательствам, обещала привезти с Олимпийских игр в Париже три медали.

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