экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Федерация бокса представила новый тренерский состав мужской сборной Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Федерация бокса Казахстана представила новую тренерскую команду мужской сборной, которая начала работу после неудачного выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Париже.

Главным тренером назначен Кайрат Сатжан, старшим тренером – Аскар Еркебаев.

В качестве тренеров в сборной будут работать Ильяс Оралбеков, Нуркен Андасов, Азамат Макажанов, Талгатбек Жакпеков и Нуржан Насанов.

Кроме того, сейчас команде помогает диетолог Александр Фока, который работал с известными боксёрами Александром Усиком, Василием Ломаченко, Теофимом Лопесом, Теренсом Кроуфордом.

Как сообщили в федерации, список тренеров ещё дополняется, идут переговоры с иностранными специалистами. Решение о новых специалистах будет принято после чемпионата Казахстана в декабре.

Ранее сообщалось, что тренеры сборной и вице-президент федерации были уволены по итогам Олимпиады 2024 года. В Париже сборная Казахстана по боксу завоевала две медали: Нурбек Оралбай получил серебро, а Назым Кызайбай – бронзовую медаль. Министр спорта Казахстана заявил, что мужская сборная по боксу, согласно принятым обязательствам, обещала привезти с Олимпийских игр в Париже три медали.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com