Секретная служба США выявила ошибки охраны митинга Трампа, где в него стреляли

CentralAsia (CA) - Секретная служба США, отвечающая за охрану первых лиц государства, представила предварительные результаты расследования об ошибках, допущенных перед покушением на кандидата в президенты Дональда Трампа 13 июля. Сотрудники выявили проблему взаимодействия охраны и технические неполадки.

Как отмечается в отчете, который приводит The New York Times, агенты Секретной службы, отвечавшие за охрану предвыборного митинга в Пенсильвании, не объяснили местным полицейским, где они должны находиться, поэтому те принимали решения сами. Агенты должны были оценить обстановку и занять наиболее важные точки, но на крыше одного из складов, на которую забрался стрелок, никого не было, а сам он был не замечен.

Некоторые местные полицейские, уточняется в отчете, не знали о существовании двух отдельных центров связи с сотрудниками Секретной службы. В связи с этим радиосообщения части из них не доходили до агентов. Кроме того, в Секретной службе не смогли справиться с работой системы обнаружения БПЛА, предоставленной личной охраной Дональда Трампа. Примерно за два часа до того, как Трамп вышел с речью на митинге, стрелявший — Томас Мэттью Крукс — запустил дрон недалеко от сцены.

«Важно, чтобы мы несли ответственность за неудачи 13 июля и использовали извлеченные уроки, чтобы убедиться, что у нас больше не будет подобных провалов миссии»,— заявил исполняющий обязанности директора Секретной службы Рональд Роу. По его словам, все допустившие ошибки сотрудники будут привлечены к ответственности.

13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании в Дональда Трампа восемь раз выстрелили из винтовки AR-15 с крыши здания, расположенного примерно в 120 м от трибуны. Кандидат в президенты был ранен в ухо. Погиб один из посетителей митинга, еще двое получили ранения. 20-летний Томас Мэттью Крукс был убит снайпером Секретной службы США. Занимавшая на тот момент пост директора службы Кимберли Читл взяла ответственность за допущенные ошибки на себя и объявила об отставке. 15 сентября сотрудник Секретной службы выстрелил в мужчину, который, предположительно, также пытался совершить покушение на Дональда Трампа в гольф-клубе.