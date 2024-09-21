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Сообщение о закрытии Comedy Club оказалось шуткой
Предыстория: Шоу Comedy Club закрывается спустя 19 лет в эфире

CentralAsia (CA) -  Креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов и ведущий шоу Павел Воля опровергли собственное объявление о закрытии программы. Они пояснили, что это был шуточный анонс нового 20-го сезона шоу.

В начале нового выпуска Comedy Club 20 сентября, который должен был стать заключительным, Харламов заявил, что шоу действительно закрывается. Однако затем Павел Воля добавил: «Прощай, старый Comedy Club. И здравствуй, новый 20-й сезон Comedy Club», после чего рассказал историю создания шоу.

19 сентября «Газпром-медиа холдинг», которому принадлежит телеканал сообщил о решении закрыть Comedy Club, информацию подтвердили в пресс-службе телеканала ТНТ. При этом пресс-служба канала отмечала, что уже принято решение о том, какая программа будет выходить вместо юмористического шоу, не раскрывая названия.

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