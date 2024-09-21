Власти Узбекистана впервые выделили 100 тысяч гектаров под иностранные сорта хлопка

CentralAsia (UZ) - В текущем году узбекские чиновники пошли на эксперимент и, помимо местных сортов хлопчатника, впервые на площади 100 тысяч гектаров посадили семена этой культуры, завезенные из Турции, Индии и Китая. Соответствующий отчет был предоставлен президенту страны Шавкату Мирзиёеву на совещании, посвященном сельскому хозяйству, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечалось, что сейчас хлопок выращивается в 136 районах республики, его посевы занимают более 1 млн гектаров. Причем для повышения урожайности в этом году наряду с традиционными сортами использованы 42 перспективных и 18 зарубежных разновидностей культуры.

Также проведен эксперимент, в рамках которого на территории в 112 тысячах га посеяны замоченные семена, на 200 тысячах га произведена межобластная и межрайонная ротация сортов.

Специалисты сделали акцент на том, что в первую очередь урожайность зависит от семян, но многие фермеры в стремлении сэкономить применяют семена низких репродукций. Ситуацию усугубляется тем, что на испытание нового вида и включение его в государственный реестр уходит пять лет. В этой связи предлагается изменить подход. Госдолю в 31 элитном семеноводческом хозяйстве и шести цехах по заготовке семян выставят на публичные торги. Кроме того, 46 профильных предприятий объединят, создав в регионах 13 современных компаний. Благодаря реформам новые семена будут вводиться в посев через два года, прогнозируют эксперты.

Мирзиёев, в свою очередь, подчеркнул необходимость создания конкуренции при ввозе семян из-за границы и развития агротехнического выращивания хлопчатника.

На совещании рассматривались вопросы садоводства и виноградарства. По данным чиновников, в Узбекистане имеется 266 тысяч га садов и 132 тысячи га виноградников. Но это не соответствует потенциалу плодородной земли, еще есть много неиспользуемых площадей.

В этой связи будет внедрена новая система создания фруктовых садов, в том числе яблоневых, а также виноградников. Агентству по развитию агропромышленности поручили разработать технико-экономическое обоснование проектов с учетом почвенно-климатических условий каждого региона. В дальнейшем государство выделит льготные кредиты на приобретение саженцев, установку систем орошения с водосберегающими технологиями и прочее.

Изменится и процедура выделения участков. Так, хокимияты (администрации) на местах будут вносить предложения по созданию садов на низкоурожайных землях, которые станут передавать фермерам в аренду сроком на 30 лет путем проведения открытого конкурса.

«Наша главная цель — развивать сельское хозяйство на основе научно обоснованных методов и лучшего опыта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН», — подытожил Мирзиёев.

Также обсуждались вопросы эффективного использования теплиц и обеспечения их энергоресурсами. Была высказана инициатива наладить выделение субсидий на модернизацию насосов, находящихся в распоряжении производителей хлопка и зерна. Это позволит сократить затраты на электроэнергию и время полива на 60%. В конечном итоге реформа приведет к снижению себестоимости продукции, чего и добиваются чиновники.