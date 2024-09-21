Власти Афганистана хотят направить своего вице-премьера на саммит БРИКС в Казани

CentralAsia (CA) - Движение «Талибан», которое находится у власти в Афганистане с 2021 года, направило заявку на участие в саммите БРИКС в Казани в октябре и. о. вице-премьера страны Абдула Гани Барадара. Письмо адресовано помощнику президента России Юрию Ушакову.

«Мы выражаем интерес к участию в саммите делегации высокого уровня, в том числе заместителя премьер-министра Афганистана Абдула Гани Барадара, а также меня вместе с другими участниками»,— говорится в документе за подписью министра торговли Афганистана Нуриддина Азизи, который есть у «РИА Новости».

Нуриддин Азизи указал на важность для движения участвовать в саммите. Отправку письма властям России подтвердил агентству руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибулин.

Поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал в июне говорил «Известиям», что «Талибан» заинтересован в том, чтобы стать полноценным членом БРИКС. По его словам, Исламский Эмират Афганистан также намерен вступить в ШОС и ЕАЭС.