Президент Монголии примет участие в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа с 21 по 26 сентября будет находиться в Нью-Йорк, где примет участие в общих прениях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

На 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН), которая пройдет в Нью-Йорке с 20 по 30 сентября 2024 г., на различных совещаниях в рамках недели заседаний высокого уровня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ее партнеры обратятся к мировым лидерам с призывом к решению важнейших глобальных проблем в области здравоохранения и вложению средств в глобальное здравоохранение.

Общие прения в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи начнутся во вторник, 24 сентября, продолжатся до субботы, 28 сентября, и завершатся в понедельник, 30 сентября 2024 года.

Для общих прений на семьдесят девятой сессии была предложена тема «Не обходить никого вниманием: действовать сообща во имя обеспечения мира, устойчивого развития и человеческого достоинства для нынешнего и будущих поколений».

Президент страны примет участие во встрече высокого уровня, в общих прениях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, выступит с речью, в которой выразит позицию Монголии по актуальным вопросам международных отношений, целям и приоритетам внешней политики, реализуемой Правительством страны.

Глава монгольского государства также планирует провести двустороннюю встречу с Генеральным секретарем ООН и главами государств и правительств некоторых государств для обмена мнениями по вопросам отношений и сотрудничества. Около 140 стран заявили о своем участии в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств.

Президент Монголии с 2021 года ежегодно участвует в Общих прениях Генеральной Ассамблеи ООН.

источник: middleasiannews.com

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