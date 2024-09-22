Во Франции объявили состав нового правительства

CentralAsia (CA) - Во Франции сформировали новое правительство премьер-министра страны Мишеля Барнье, сообщает BFMTV.

«Всего было назначено 39 министров», — передает телеканал.

Новым главой МИД Франции стал Жан-Ноэль Барро, который ранее занимал должность министра-делегата по вопросам Европы, сообщает Le Parisien. Его предшественник, Стефан Сежурне, займет пост еврокомиссара в новом составе ЕК.

Должность министра обороны сохранил Себастьен Лекорню, занимавшийся проблемами армии в прошлых правительствах. Точно так же оставила за собой Министерство культуры Рашида Дати. Министерство внутренних дел примет правый политик, руководитель группы «Республиканцев» в Сенате Брюно Ретайо. Министерство экономики доверят Антуану Арману. Министерством юстиции будет командовать Дидье Миго.

В правительство не вошел ни один член левого «Нового народного фронта». Также нет в его составе представителей «Национального объединения» (RN) Марин Ле Пен. В знак протеста левые провели 21 сентября в нескольких городах демонстрации протеста с требованием отставки президента Эмманюэля Макрона и еще не сформированного правительства Мишеля Барнье. Всего в стране проходит около 50 демонстраций, организованных студенческими объединениями и представителями коалиций левых сил.