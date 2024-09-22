«Хезболла» атаковала военную авиабазу на севере Израиля

CentralAsia (CA) - «Хезболла» запустила ракеты в сторону авиабазы Рамат-Давид на севере Израиля. Как отмечает телеканал «Аль-Джазира», это самая дальняя цель, атакованная ливанским движением на территории Израиля с момента эскалации в октябре 2023 года. Это также первый запуск ракет в этом направлении.

Движение «Хезболла» объяснило атаку ответом на израильские удары по различным районам Ливана и гибель мирных жителей. Израильская армия ранее сообщала об обстреле своих северных территорий. Утверждалось, что всего в сторону Изреельской долины было выпущено около 10 снарядов. Большинство из них, как говорится в сообщении ЦАХАЛа в Telegram, были сбиты.

Сама «Хезболла» заявила о пуске сотни ракет в сторону Израиля, об этом говорится в сообщении в ее телеграм-канале. «Некоторые из которых были крупнокалиберными», — добавили в группировке.

В Ливане 17 и 18 сентября произошла серия взрывов устройств связи — пейджеров, раций, телефонов и других. Пострадали тысячи человек, десятки погибли. «Хезболла» обвинила в произошедшем Израиль. 20 сентября ЦАХАЛ нанес удар по Бейруту, в результате чего погибли 37 человек, в том числе командиры «Хезболлы». 21 сентября Израиль нанес массированный удар по югу Ливана.