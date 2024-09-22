Южную Африку завалило снегом, парализовано движение

CentralAsia (CA) - Неожиданно выпавший в ЮАР снег парализовал движение на дорогах, для устранения последствий снегопада в провинции Квазулу-Натал привлекут армию, сообщает местный телеканал SABC News.

Метеорологические службы предупреждают о разрушительном снегопаде в юго-западных районах провинции.

Дорожные службы ЮАР сообщили, что движение парализовано или частично парализовано на нескольких трассах. Спасательные работы начнут, как только это станет безопасно.

«Несколько гуманитарных организаций оказывают помощь застрявшим на дорогах», – говорится в релизе Национального дорожного агентства ЮАР.

Южноафриканская метеорологическая служба уже объявила предупреждение восьмого уровня о разрушительном снегопаде для юго-западных районов провинции от Ледисмита до Джайентс-Касл.

Синоптик Лутандо Масимини предположил, что погода прояснится к утру 22 сентября. При этом, отметил специалист, снег может смениться дождем, вероятность которого оценивается в 30%.

Последний раз жители ЮАР видели снег в июле 2023 года, а до этого он выпадал в южноафриканском Йоханнесбурге в августе 2012 года.