В Иране 30 человек погибли в результате взрыва газа в шахте

CentralAsia (CA) - В восточной иранской провинции Южный Хорасан в городе Табас на угольной шахте взорвался газ. Изначально сообщалось о 13 погибших. Затем их число возросло до 30, сообщило агентство IRNA. 17 человек пострадали. Состояние еще 24 человек неизвестно, предположительно, они заблокированы в шахте.

Как пишет Mehr, cпасатели допускают, что еще несколько человек находятся под завалами. Взрыв в двух блоках на шахте компании Madanjo произошел вчера, 21 сентября, вечером. В этот момент в шахте работали 69 человек. К спасательной операции привлечены 40 человек.

Угольная шахта длиной 700 метров залегает на глубине 250 метров. Запасы Табасского угольного бассейна — 75,2 млрд тонн коксующего и энергетического угля.