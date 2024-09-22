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Путин поздравил президента Туркменистана Бердымухамедова с днем рождения

CentralAsia (TM) -  Президент России Владимир Путин в телеграмме поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с днем рождения. Путин назвал Бердымухамедова последовательным сторонником развития стратегического партнерства между странами.

Владимир Путин пожелал Сердару Бердымухамедову «крепкого здоровья, cчастья и успехов в государственной деятельности».

«Уверен, что мы продолжим конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня — на благо дружественных народов России и Туркменистана, в интересах обеспечения безопасности, стабильности и благополучия в Центральной Азии и Каспийском регионе»,— говорится в телеграмме российского президента.

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