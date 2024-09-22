США призвали американцев покинуть Ливан

CentralAsia (CA) - Госдепартамент США рекомендовал находящимся в Ливане гражданам воспользоваться коммерческими рейсами, пока есть такая возможность, и покинуть страну. Вашингтон предупредил, что посольство может оказаться не в состоянии помочь тем, кто решит остаться.

«Ввиду непредсказуемого характера конфликта между «Хезболлах» и Израилем и последних взрывов в Ливане, в том числе в Бейруте, посольство США призывает американских граждан покинуть Ливан, пока сохраняется возможность воспользоваться коммерческими рейсами»,— говорится в сообщении Госдепартамента (цитата по AFP). Ведомство предупредило, что коммерческие рейсы могут оказаться недоступными.

В Ливане 17 и 18 сентября произошла серия взрывов устройств связи — пейджеров, раций, телефонов и других. Пострадали тысячи человек, десятки погибли. «Хезболла» обвинила в произошедшем Израиль. 20 сентября ЦАХАЛ нанес удар по Бейруту, в результате чего погибли 37 человек, в том числе командиры «Хезболлы». 21 сентября Израиль нанес массированный удар по югу Ливана.