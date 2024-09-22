экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
При стрельбе в Алабаме погибли четыре человека
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Четыре человека погибли, десятки пострадали в результате стрельбы, произошедшей поздно вечером в субботу в городе Бирмингем (штат Алабама), сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

В ведомстве рассказали, что несколько человек выстрелили по группе людей в районе Файв-Пойнтс-Саут. На месте происшествия офицеры обнаружили трех погибших — мужчин и женщину, четвертая жертва скончалась в больнице.

В местной больнице рассказали CNN, что к ним прибыли десятки раненых, как минимум четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

По подсчетам Архива массовых стрельб, с начала 2024 года в США произошло около 400 перестрелок. Так, 21 июня в Арканзасе четыре человека погибли при стрельбе в продуктовом магазине. Еще 14 человек, включая сотрудников полиции и подозреваемого, получили ранения во время стрельбы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com