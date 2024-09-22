В Алматы курсант пограничной академии КНБ сбросился с многоэтажки

CentralAsia (KZ) - Курсант пограничной академии КНБ Казахстана сбросился с многоэтажки в Алматы, факт подтвердили в департамента полиции города.

«По данному факту Управление полиции Медеуского района возбудило уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются», – говорится в сообщении.

По какой статье возбудили дело – в полиции не уточнили.

По информации, распространяемой в социальных сетях, ЧП произошло в полночь 22 сентября в 12-этажном доме на проспекте Достык. 19-летний курсант академии скончался на месте.

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