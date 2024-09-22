МИД РФ: Россия не будет участвовать в саммите мира по Украине

CentralAsia (CA) - Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские власти не будут участвовать в саммите мира, который до конца 2024 года планирует организовать Украина.

По ее словам, саммит мира не имеет ничего общего с урегулированием российско-украинского конфликта. Она назвала его «очередным проявлением мошенничества англосаксов и их украинских марионеток».

«Так называемый второй саммит преследует все ту же цель — протащить абсолютно нежизнеспособную «формулу Зеленского» в качестве безальтернативной основы решения конфликта, добиться ее поддержки со стороны Мирового большинства и от его имени предъявить России ультиматум о капитуляции. Мы в таких «саммитах» участвовать не будем», — заявила представитель МИД России.

При этом Захарова добавила, что российские власти «не отказываются от политико-дипломатического урегулирования кризиса» и готовы к обсуждению «действительно серьезных предложений, учитывающих ситуацию «на земле»».

Первая «конференция мира» состоялась в июне текущего года в Швейцарии, и российских дипломатов на ней не было. 20 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев активно работает над планом победы и подготовил три пункта для разговора с Россией. По его словам, союзники Украины согласны с тем, что на второй саммит мира необходимо позвать представителей российской стороны.