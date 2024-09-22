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Число погибших при взрыве газа в шахте в Иране возросло до 51

CentralAsia (CA) -  В восточной иранской провинции Южный Хорасан в городе Табас после взрыва газа в угольной шахте число погибших возросло до 51, сообщило агентство Mehr.

Ранее было известно о гибели 30 человек. Еще 20 человек пострадали. Группа из 40 человек проводит спасательную операцию и разбирает завалы.

Взрыв произошел вчера, 21 сентября, вечером. Газ взорвался в двух блоках (B и С) шахты компании Madanjo. Губернатор Южного Хорасана сообщил, что регион обеспечивает 76% потребностей страны в угле.

По уточненным данным, во время взрыва в блоках находились 69 рабочих. На данный момент завершена спасательная операция в блоке B, где были найдены 17 пострадавших и тела 30 погибших. Операция в блоке C, которая началась недавно, займет около трех-четырех часов.

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