Президент Израиля отрицает причастность страны к взрывам пейджеров в Ливане

Ицхак Герцог

CentralAsia (CA) - Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его страна не причастна к операции с подрывом пейджеров, других устройств связи и электроники в Ливане. Об ответственности Израиля за атаку говорила ливанская «Хезболла» и писали СМИ.

«Я сразу отрицаю какую-либо причастность к той или иной операции»,— сказал Герцог в интервью Sky News. Он заявил, что Израиль не хочет вступать в войну с Ливаном. «Однако Ливан стал заложником террористической организации и по совместительству политической партии «Хезболла»»,— добавил израильский президент.

17 сентября в Ливане взорвались пейджеры, которыми пользовались члены «Хезболлы». На следующий день по всей стране стали взрываться другие электронные устройства, в том числе ноутбуки и рации. Погибло более 30 человек, пострадали тысячи. По данным ABC, операция по взрыву пейджеров готовилась Израилем 15 лет. Reuters писало, что «Моссад» заложил взрывчатку в 5 тыс. пейджеров, которые оказались в распоряжении у ливанского движения.

После взрывов на границу с Ливаном была переброшена дивизия Армии Израиля. Позднее «Хезболла» провела массированную атаку на север Израиля, а израильские военные нанесли удары по Бейруту, в результате чего погибли 37 человек, в том числе командиры «Хезболлы».