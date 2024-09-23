Состоялась премьера совместного монголо-корейского фильма, основанного на реальных событиях. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Съемки фильма «Өмнөдийг зорих замд» («По дороге на юг»), который является совместным производством монгольских компаний «Hulegu Pictures», «Tulgatan Pictures» и южнокорейской «Kortop Media», длились год.

Помимо монгольских актеров, в этом фильме снялись такие южнокорейские звезды, как Ли Джэ Ён, Чхве Джун Ён и О Су Чжон.

Премьера фильма состоялась в кинотеатрах Монголии 20 сентября.

Фильм «По дороге на юг» рассказывает о дальности, мудрости и безответной искренности монгольского народа. Речь также идет о горькой и счастливой истории семьи, бежавшей из Северной Кореи. Также этот фильм показывает теплоту и человечность монгольских пограничников.

источник: middleasiannews.com

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