Аналитики ожидают, что в 3-м квартале инфляция достигнет 6,1%, а ВВП вырастет на 5,9%

CentralAsia (MNG) - По сравнению с результатами предыдущего выборочного обследования, это довольно оптимистичный прогноз, который снизился на 1,1 процентных пункта.

Согласно опросу 21 экономиста, профессора университетов, исследовательских компаний и компаний, занимающихся ценными бумагами, который ежеквартально представляет ЦБ Монголии, инфляционные ожидания снизились по сравнению с предыдущим кварталом. В конце этого квартала аналитики ожидали, что инфляция составит 6,1 процента, что является довольно оптимистичным прогнозом, что на 1,1 процентного пункта ниже по сравнению с результатами предыдущего выборочного исследования.

Также эксперты полагают, что экономический рост составит 5,9 процента по итогам года и 6 процентов во втором квартале следующего года. Что касается ЦБ, поскольку инфляция остается стабильной на целевом уровне, сообщается, что он принял решение снизить процентную ставку, чтобы облегчить финансовые условия и поддержать устойчивый экономический рост в среднесрочной перспективе.

В результате поправки к бюджету внутренний спрос увеличится в следующем году, денежно-кредитная политика останется жесткой, инфляция в странах-торговых партнерах будет низкой, а обменные курсы останутся относительно стабильными, поэтому ожидается, что в среднесрочной перспективе инфляция стабилизируется в пределах целевого диапазона.

источник: middleasiannews.com

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