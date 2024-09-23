Монголия будет владеть 10 процентами привилегированных акций

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа подписал соглашение на сумму 1,7 млрд долларов США об инвестициях с французской государственной компанией Orano Mining в октябре 2023 года во время своего визита во Францию.

Соглашение позволяет Orano создать первое в Монголии предприятие по добыче и переработке урана. Для экономики Монголии, не имеющей выхода к морю, горнодобывающие партнерства являются стратегическими инструментами для внешнеполитических усилий.

Экономические выгоды от соглашения Orano существенны. По данным правительства, Улан-Батор, по оценкам, заработает в общей сложности 1 млрд долларов налоговых поступлений за прогнозируемый 30-летний срок эксплуатации рудника. 20 из этих 30 лет будут занимать добыча полезных ископаемых, а 10 лет — рекультивация. Монголия будет владеть 10 процентами привилегированных акций.

После визита президента Хурэлсуха Ухнаа во Францию ​​над проектом контракта работали 6 рабочих подгрупп. Над инвестиционным соглашением работали три международные консалтинговые компании. Соглашение будет решено в начале октября. После посещения и работы с аналогичной компанией в Казахстане было решено завершить переговоры.

источник: middleasiannews.com

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