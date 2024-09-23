Доктор Müller везет в Чехию для дегустации несколько сортов монгольского чая

CentralAsia (MNG) - Известный чешский производитель лекарств и чаев прибыл с визитом в Монголию. Он познакомился с традиционными монгольскими лекарственными растениями, народными лекарствами и чаями Монголии, а также с расширением торговли и сотрудничества компании Dr. Müller Pharma в Монголии.

Ему особенно понравились традиционные чаи монгольских производителей. Поэтому он везет в Чехию несколько сортов монгольского чая для дегустации.

Dr. Müller Pharma, известный чешский производитель лекарств, медицинских приборов, косметики и пищевых добавок.

Dr. Müller Pharma — производитель лекарств и косметики из Градец-Кралове. Он специализируется на косметике, которая помогает лечить определенный тип проблем с кожей. Продукция от доктора Мюллера помогает при проблемах с кожей, волосами, лицом, губами, ногами и руками. Она использует активные ингредиенты, такие как масло чайного дерева, ихтия или пантеон. В настоящее время компания экспортирует свою продукцию в более чем 30 стран по всему миру. Легендарными являются его леденцы Мюллера или линия с маслом чайного дерева.

источник: middleasiannews.com

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