Монголия отметила Всемирный день без автомобиля

CentralAsia (MNG) - В Монголии два раза в год отмечается «День без автомобиля»: весной и осенью. Каждую весну в столице проходит международный забег Улан-Баторский марафон, а осенью — День без автомобиля.

21 сентября Монголия отметила Всемирный день без автомобиля для привлечения внимания общественности к проблемам загрязнения воздуха в Улан-Баторе.

В этот день все главные дороги монгольской столицы были перекрыты для автомобилей.

В рамках Всемирного дня без автомобиля в столице Монголии прошел ряд мероприятий, включая велопарад и пешеходные экскурсии, призванные побудить жителей монгольской столицы отказаться хотя бы на один день от личных автомобилей.

По сообщению Управления дорожной полиции Монголии, к настоящему моменту в Улан-Баторе зарегистрировано более 750 тыс. транспортных средств.

С 2009 года в Монголии отмечается День без автомобиля с целью повышения осведомленности общественности о необходимости снижения негативного воздействия автотранспортных средств на окружающую среду и здоровье человека.

21 сентября стало для пешеходов и велосипедистов настоящим счастьем. Хоть один день прошел без оглушительных сигналов, гула мотора и выхлопных газов. Этот день действительно стал счастливым днем для улан-баторцев.

источник: middleasiannews.com

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