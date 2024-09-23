Ежегодно в Чехии трудоустроено 1000 граждан Монголии, в этом году квота увеличена до 3000

Илья Мазанек

CentralAsia (MNG) - 20 сентября депутат ВГХ Баясгалан Жадамба встретился с некоторыми должностными лицами Торгово-промышленной палаты Чехии и представителями бизнесменов, являющихся членами Палаты.

В ходе встречи они упомянули о 15 тысячах монголов, проживающих и работающих в Чехии, и обсудили возможность увеличения этого числа и расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

«В этот визит вошли руководители компаний, занимающихся такими видами деятельности, как туризм, транспорт, здравоохранение, страхование и легкая промышленность. Мы организовали встречи с монгольской стороной по каждому направлению. Раньше Чешская Республика ежегодно трудоустраивала 1000 граждан Монголии, но в этом году квота увеличена до 3000. Торгово-промышленная палата продолжит усиленно работать над расширением бизнеса между двумя странами», — рассказал о встрече Илья Мазанек, руководитель отдела внешних связей Торгово-промышленной палаты Чешской Республики.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения