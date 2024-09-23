Экспорт железной руды Монголии за первые восемь месяцев вырос на 32,5%

CentralAsia (MNG) - Доходы от экспорта увеличились почти на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 399 миллионов долларов США.

Согласно статистике Главного таможенного управления, с января по август 2024 года Монголия экспортировала в общей сложности 4,85 миллиона тонн железной руды, что на 32,47 процента больше, чем в прошлом году. Также доходы от экспорта увеличились почти на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 399 миллионов долларов США. В отчетный период Монголия поставляла железную руду только в Китай.

По оценкам Sxcoal, в августе Монголия экспортировала в общей сложности 597,5 тыс. тонн железной руды. Это на 15,14 процента больше, чем за тот же период прошлого года, но на 8,65 процента меньше, чем в предыдущем месяце. Если посмотреть на общую рыночную ситуацию, то эффект слабого спроса в Китае усиливается, а цена на железную руду упала ниже 90 долларов США за тонну впервые с 2022 года. Тем более, что с начала этого года цена фьючерсов на железную руду упала более чем на 30 процентов.

Монгольская фондовая биржа начала торговать железорудным концентратом на горнодобывающей бирже в сентябре прошлого года. В первом полугодии 2024 года компания сообщила в своем полугодовом отчете, что было проведено 149 торгов железной рудой и концентратом, на сумму 983 тыс. тонн или 71,6 млн долларов США.

В Sxcoal отметили, что средняя цена на железную руду, экспортированную Монголией в августе, составила 85,12 доллара США за тонну, что на 26 долларов США больше, чем за аналогичный период прошлого года.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения