Президент Монголии принимает участие в Саммите ООН будущего

CentralAsia (MNG) - 22 сентября 2024 года президент Монголии Хурэлсух Ухнаа прибыл в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций для участия в Саммите ООН будущего.

Предложение о проведении «Саммита ООН будущего» возникло из доклада Генерального секретаря ООН «Наша общая повестка дня». В этом году Саммит пройдет 22–23 сентября 2024 года в Нью-Йорке под девизом «Многосторонние решения для лучшего будущего».

В Саммите принимают участие главы государств из 83 стран, два вице-президента, главы правительств из 52 стран и заместители премьер-министров из пяти государств-членов.

По итогам Саммита будущего мировые лидеры примут Пакт будущего, включающий Глобальный цифровой договор и Декларацию о будущих поколениях.

В преддверии Саммита ООН по вопросам будущего Монголия провела ряд мероприятий, включая Всемирный женский форум, Национальный форум по устойчивому развитию, Консультационное совещание молодежи, Глобальный цифровой диалог и Национальные консультации заинтересованных сторон по использованию науки, технологий и инноваций (НТИ) для устойчивого развития.

Концепция «Улан-Баторской декларации: на пути к устойчивому будущему», принятая на Всемирном женском форуме, состоявшемся в Улан-Баторе в августе 2024 года под эгидой президента Монголии, нашла отражение в проектах документов, которые будут одобрены Саммитом ООН по вопросам будущего.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения