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В Казахстане ожидаются дожди и похолодание

CentralAsia (KZ) -  В предстоящие выходные дни большая часть Казахстана будет под влиянием ложбины циклона, в связи с чем пройдут дожди, на западе и юге с грозами. Об этом сообщает Казгидромет.

С 22 сентября на запад страны начнет распространяться отрог антициклона из районов Скандинавии, который обусловить прекращение осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы ожидается туман, на западе, северо-западе и в центре страны на поверхности почвы заморозки до 2 градусов.

Ожидается понижение температуры воздуха днем на западе республики от +20…+25°С до +15…+20°С, на севере от +17…+22°С до +8…+18°С, а на остальной территории резких изменений не ожидаются.

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