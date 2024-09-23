Трамп обвинил американских евреев в возможном проигрыше на выборах

Архивное фото во время его предвыборной кампании, 2016 год // Его личный аккаунт в соцсети

CentralAsia (CA) - Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп обвинил американских евреев в том, что они не голосуют за него. Об этом пишет ТАСС.

«Несмотря на все, что я сделал для Израиля, я получил [на выборах в 2016 году] только 24% голосов евреев [в США]», - сказал он в среду, выступая перед сторонниками в городе Юниондейл (штат Нью-Йорк). Его слова приводит портал Newsweek.

Трамп отметил, что избиратели-евреи обошлись с ним «несправедливо». «Если я не выиграю эти выборы, еврейский народ действительно будет иметь к этому большое отношение», - добавил он.

Примерный смысл своих слов он повторил на следующий день на мероприятии Израильско-Американского Совета.

«Они вообще понимают, что будет твориться, если я не выиграю эти выборы? — сказал Трамп, согласно репортажам американской прессы. — И евреи будут иметь к этому очень большое отношение, потому что при 40 процентах [поддержки] это значит, что 60 процентов голосуют за врага!»

По сообщению Би-Би-Си, это заявление осудили предвыборный штаб Камалы Харрис и внепартийные организации: Американский еврейский комитет и Антидиффамационная лига.

При президенте Трампе США признали Иерусалим столицей Израиля, а его зять Джаред Кушнер, американски еврей, был старшим советником президента (своего тестя) и оказывал большое влияние на политику администрации.

Экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп также сказал, что в случае поражения на ноябрьских выборах больше не будет баллотироваться в президенты.