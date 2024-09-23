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Казахстан и Узбекистан определили 10 гидропостов на реке Сырдарья, где будет автоматический учет воды

CentralAsia (KZ) -  Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с Министром водного хозяйства Узбекистана Шавкатом Хамраевым. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего и регионального сотрудничества. Об этом сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации.

Министры обсудили автоматизацию гидропостов и цифровизацию учета воды на реке Сырдарья. На сегодня Казахстан и Узбекистан согласовали 10 точек, на которых планируется установить современные системы учета воды. Нуржан Нуржигитов подчеркнул, что ведутся переговоры с международными финансовыми организациями и компаниями по совместной реализации проекта.

Также стороны обсудили режимы работ Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ на предполивной сезон следующего года.

На ближайшем заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии будет составлен прогнозный график работы водохранилищ и утверждены объемы подачи воды.

Кроме того, стороны обсудили разработку Региональной стратегии рационального использования водных ресурсов. По итогам переговоров министры подписали протокол встречи.

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