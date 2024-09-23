В Пакистане подорвался автомобиль сопровождения послов 12 стран

CentralAsia (CA) - Рядом с городом Мингора в Пакистане на мине подорвалась машина полиции, которая сопровождала группу послов.

О гибели сотрудника полиции сообщил МИД Пакистана. Там уточнили, что предположительно мина была самодельной. «Подобные действия не изменят приверженности Пакистана борьбе с терроризмом»,— говорится в заявлении ведомства.

В результате взрыва один полицейский погиб, двое получили ранения. Дипломаты не пострадали.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари осудил атаку. Daily Pakistan пишет, что ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Заместитель генерального инспектора Малаканда (DIG) Мухаммад Али Хан рассказал Dawn.com, что в состав конвоя входили делегации из Индонезии, Португалии, Казахстана, Боснии и Герцеговины, Зимбабве, Руанды, Туркменистана, Вьетнама, Ирана, России и Таджикистана (по другим данным, в конвое была делегация Узбекистана, а не Таджикистана).