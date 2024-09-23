экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Таджикистане ввели ограничение на электроэнергию

CentralAsia (TJ) -  Открытое акционерное общество «Барки точик» опубликовала на своей странице в Facebook обращение к населению страны с предупреждением о том, что в стране введены ограничения на поставку электроэнергии с 22 сентября. Об этом пишет Азия-Плюс.

В обращении отмечается, что прошлой зимой было мало осадков и обеспеченность водой в районах формирования реки Вахш была очень низкой.

«Год за годом рост спроса населения и социально-экономической сферы страны на электричество вызывает сезонный дефицит электроэнергии. В связи с этим эксперты отрасли и в этом году прогнозируют сезонный дефицит электроэнергии в объеме более одного миллиарда киловатт-часов», - говорится в обращении.

«Барки точик» также призывает население экономно расходовать электроэнергию в осенне-зимний период.

Сельское население уже с 21 сентября получает электроэнергию от 8 до 10 часов в сутки – с 5 до 8 утра и с 17 до 22 вечера.

В «Барки точик» ранее говорили, что перебои с электричеством связаны с общей уязвимостью инфраструктуры к избыточным нагрузкам.

При этом с начала года Таджикистан экспортировал электричество в соседние страны на $82 млн. или более 1 млрд киловатт.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com