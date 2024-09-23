Генассамблея ООН приняла план реформирования несмотря на оппозицию России

CentralAsia (CA) - Генеральная Ассамблея ООН приняла в воскресенье «Пакт о будущем», который Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш охарактеризовал как знаковое соглашение, которое является «шагом к более эффективному, инклюзивному, сетевому многостороннему подходу». Об этом пишет Рейтер.

Гутерриш долго добивался саммита и пакта, который охватывает такие темы, как мир и безопасность, глобальное управление, устойчивое развитие, изменение климата, цифровое сотрудничество, права человека, гендер, молодежь и будущие поколения. В нем изложено около 56 общих действий, которые страны обязались выполнить.

Глобальные кризисы высветили необходимость реформы ООН и перестройки международных финансовых систем. К этим вызовам относятся продолжающиеся войны на Украине, в секторе Газа и Судане; отставание в усилиях по смягчению последствий изменения климата; широко распространенные проблемы государственного долга; и опасения по поводу развития технологий без управления.

Как пишет Гардиан, Россия оказалась в полной изоляции на саммите ООН в Нью-Йорке, когда она сделала неожиданный шаг, чтобы сорвать амбициозный пакт, призванный возродить ООН и потерпела неудачу.

Предложение России отложить принятие соглашения на том основании, что оно якобы представляет интересы Запада, было отклонено в воскресенье 143 голосами против семи при 15 воздержавшихся. Вместе с Россией против проголосовали Сирия, Судан, КНДР, Иран, Никарагуа, Беларусь. Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан не голосовали, Казахстан воздержался.

Российская делегация заявила, что если запланированное голосование, одобряющее громкий «пакт о будущем», не будет отложено до дальнейших переговоров, она попытается внести поправку, утверждающую, что ключевые вопросы, рассматриваемые в пакте, являются предметом внутренней юрисдикции, в которую ООН не должна пытаться вмешиваться.

Однако подавляющее большинство голосов Генеральной Ассамблеи ООН отклонило призыв России к отсрочке и его поправку.

Российский шаг в начале двухдневного «саммита о будущем» выглядел дипломатически неуклюжим, хотя, возможно, и предназначенным для внутреннего потребления. Это вызвало гнев спикеров из Африканского союза (АС) и Мексики, подчеркнувших, что у Москвы лишь ограниченная поддержка.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на заседании саммита назвал пакт «неконсенсусным текстом». «Россия дистанцируется от консенсуса по этому документу и по Глобальному цифровому договору, особенно в том, что касается положений о разоружении, вопроса участия неправительственных организаций в работе ООН и Управления верховного комиссара по правам человека»,— сказал господин Вершинин (цитата по ТАСС).