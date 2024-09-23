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В Казахстане ожидается похолодание: в горах дожди и снег, местами заморозки до -2…-7

CentralAsia (KZ) -  В ближайшие дни с прохождением атмосферных фронтов на севере и востоке Казахстана похолодает.

Как сообщает Казгидромет, 26 сентября в горных районах юго-востока страны прогнозируются осадки, дождь с переходом в снег, ожидается понижение температуры воздуха ночью до -2…-7.

На остальной территории под влиянием северо-западного антициклона ожидается погода без осадков.

По республике прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы на севере, северо-западе и востоке страны ожидается туман.

Температура воздуха понизится днем: на западе страны до +18…+26°С, на севере, востоке до +5…+10°С, в центре до +7…+15°С, на юге до +12…+20°С, в горных районах до +2…+10°С.

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