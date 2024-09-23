В США похищенного на парковке шестилетнего мальчика нашли через 70 лет

CentralAsia (CA) - Мужчина, которого похитили в возрасте шести лет во время игры в парке в Калифорнии в 1951 году, был найден более семи десятилетий спустя благодаря онлайн-тесту на происхождение, старым фотографиям и газетным вырезкам.

Bay Area News Group сообщила в пятницу, что племянница Луиса Армандо Альбино в Окленде — с помощью полиции, ФБР и министерства юстиции — нашла своего дядю, живущего на восточном побережье США.

Альбино, отец и дедушка, — отставной пожарный и ветеран Корпуса морской пехоты, служивший во Вьетнаме, по словам его племянницы 63-летней Алиды Алекин. Она нашла Альбино и воссоединила его с семьей в Калифорнии в июне.

21 февраля 1951 года женщина выманила шестилетнего Альбино из парка в Западном Окленде, где он играл со своим старшим братом, и пообещала ему на испанском языке, что купит ему конфет.

Вместо этого женщина похитила мальчика, родившегося в Пуэрто-Рико, и перевезла его на восточное побережье, где он оказался у пары, которая воспитывала его как своего собственного сына, сообщила новостная группа. Чиновники и члены семьи не сообщили, где на восточном побережье он живет.

Более 70 лет Альбино оставался пропавшим без вести, но он всегда был в сердцах своей семьи, и его фотография висела в домах родственников, сказала его племянница. Его мать умерла в 2005 году, но никогда не теряла надежды, что ее сын жив.

Полиция Окленда признала, что усилия Алеквина «сыграли важную роль в поисках ее дяди» и что «результат этой истории — это то, к чему мы стремимся».

В интервью новостной группе она сказала, что ее дядя «обнял меня и сказал: «Спасибо, что нашли меня», и поцеловал меня в щеку».

В статьях Oakland Tribune того времени сообщалось, что полиция, солдаты с местной армейской базы, береговая охрана и другие городские служащие присоединились к масштабным поискам пропавшего мальчика. Согласно статьям, также были обследованы залив Сан-Франциско и другие водные пути. Его брата, Роджера Альбино, несколько раз допрашивали следователи, но он настаивал на своей истории о женщине с банданой на голове, которая забрала его брата.

Первое представление о том, что ее дядя может быть еще жив, возникло в 2020 году, когда, «просто ради забавы», говорит Алеквин, она прошла онлайн-тест ДНК. Он показал 22% совпадения с мужчиной, который в конечном итоге оказался ее дядей. Дальнейший поиск в то время не дал никаких ответов или какой-либо реакции от него, сказала она.

В начале этого года она и ее дочери снова начали поиски. Во время визита в публичную библиотеку Окленда она посмотрела микрофильмы статей Tribune, в том числе одну с фотографией Луиса и Роджера, что убедило ее, что она на правильном пути. В тот же день она обратилась в полицию Окленда.

В конце концов следователи согласились, что новая зацепка существенна, и было открыто новое дело о пропавшем человеке. На прошлой неделе полиция Окленда заявила, что дело о пропавшем человеке закрыто, но они и ФБР считают, что расследование похищения все еще открыто.

Луис находился на восточном побережье и предоставил образец ДНК, как и его сестра, мать Алеквин.

20 июня следователи отправились в дом ее матери, сказала Алеквин, и сказали им обоим, что ее дядя нашелся.

«Мы не плакали, пока следователи не уехали», — сказала Алеквин. «Я схватила маму за руки и сказала: «Мы нашли его». Я была в восторге».

24 июня при содействии ФБР Луис приехал в Окленд с членами своей семьи и встретился с Алеквин, ее матерью и другими родственниками. На следующий день Алеквин отвезла свою мать и ее новообретенного дядю в дом Роджера в округе Станислаус, Калифорния.

«Они схватили друг друга и крепко, долго обнялись. Они сели и просто разговаривали», — сказала она, обсуждая день похищения, их военную службу и многое другое.

Луис вернулся на восточное побережье, но снова приехал в июле на трехнедельный визит. Это был последний раз, когда он видел Роджера, который умер в августе.

Алеквин сказала, что ее дядя не хотел общаться со СМИ.

«Я всегда была полна решимости найти его, и кто знает, моя история может помочь другим семьям, переживающим то же самое», — сказала Алеквин. «Я бы сказала: не сдавайтесь».