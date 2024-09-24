Визит Токаева в нашу страну: рост импорта нефтепродуктов и скоростная автомагистраль

CentralAsia (MNG) - По приглашению Президента Хурэлсуха Ухнаа президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в октябре посетит нашу страну с визитом на высшем уровне.

В настоящее время наша страна имеет обширные партнерские отношения с Казахстаном. Таким образом, благодаря этому визиту отношения между двумя странами могут улучшиться от широкого партнерства до расширенного всестороннего партнерства.

Стоит отметить, какие переговоры пройдут обе стороны в ходе нынешнего визита президента Касым-Жомарта Токаева, и по каким вопросам они обменяются мнениями и разберутся на уровне реализации.

По данным казахстанской прессы, начать сотрудничество между правительствами в целях поиска новых направлений торгово-экономического сотрудничества, в том числе увеличить экспорт нефтепродуктов из Казахстана в Монголию до 500 миллионов долларов. Сегодня объем этого экспорта составляет около 100 миллионов долларов.

Также возможно создание Монголо-Казахстанского Делового совета и принятии Дорожной карты по активизации торгово-экономического сотрудничества, увеличение количества авиарейсов между Казахстаном и Монголией. Также состоится обмен мнениями по вопросу строительства высокоскоростной автомагистрали между двумя странами, что является крайне важным вопросом.

Стороны согласны, что Монголия и Казахстан должны развивать многостороннее сотрудничество, основанное на общих ценностях и исторических корнях. У нас есть общие черты: мы не имеем выхода к морю и богаты землей. Казахстан считает нас одним из важнейших партнеров в Азии.

В ходе встречи в июле этого года с нашим президентом глава Казахстана подчеркнул, что Монголия – один из важных партнеров нашей страны в Азии. Нас связывают общие многовековые культурно-исторические корни и традиции.

Обе стороны соглашаются расширять и развивать эти отношения, связанные общими ценностями культуры и истории, увеличивать обороты торгово-экономического сотрудничества, а также увеличивать возможности транспорта и транзита.

Татар С.Майдар

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