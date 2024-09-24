В Китае найдены артефакты, указывающие на происхождение культуры драконов от монголов

// Синьхуа

CentralAsia (MNG) - Некоторые монгольские ученые полагают, что культура драконов восходит к протомонголам, предкам современных монголов. Китайские археологи нашли доказательства, подтверждающие это.

Китайские археологи обнаружили самого большого из когда-либо обнаруженных нефритовых драконов неолитической культуры Хуншань в каменной усыпальнице Юаньбаошань (Юань улсын Эрдэнэ-Уул) на территории хошуна Аохан в городском округе Улаанхад (Чифэн) автономного района Внутренняя Монголия.

Артефакт размером 15,8 см в длину, 9,5 см в ширину и 3 см в толщину был найден на объекте, который включает круглое захоронение на севере и квадратный алтарь на юге. Это единственный артефакт такого рода, когда-либо найденный в этом регионе.

Помимо остатков архитектуры, на месте раскопок были обнаружены фрагменты человеческих костей, гробницы, очаги и цилиндрические ямы для предметов. Среди найденных артефактов — нефритовые и расписные керамические тазики, а также керамические треножные чаши.

В настоящее время на объекте ведутся исследования, в том числе изучение древней среды, крупномасштабное топографическое картирование и датирование по углероду-14. Последние данные датирования указывают на то, что объект относится к поздней культуре Хуншань и имеет возраст 5000-5100 лет.

Культура Хуншань — археологическая культура неолита/халколита в северо-восточном Китае. Находки относятся к периоду V–III тыс. до н.э. и распространены в областях Внутренней Монголии. Культура сформировалась на основе местной культуры Синлунва, существовала синхронно Яншао. У представителей культуры Хуншань из местонахождения Niuheliang (6500—5000 лет назад) выявлено 3 различных субклада Y-хромосомных гаплотипов: N1 (xN1a, N1c), C2 (M217) и O3a (O3a3). Её субклад С2 распространен у халха-монголов, бурят, калмыков, хазарейцев и казахов.

Находки были продемонстрированы во время тематического семинара, состоявшегося в воскресенье в Улаанхад (в Чифэне). На нем были представлены последние данные о ходе археологических работ на объекте.

источник: middleasiannews.com

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