Президент Монголии встретился с Кисидой в Нью-Йорке

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии принимает участие в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На фоне ГА ООН, он встретился с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

По данным офиса ПМ Японии: «22 сентября, начиная с 15:40 по местному времени (4:40 утра 23 сентября по японскому времени) и примерно в течение 40 минут, г-н КИСИДА Фумио, премьер-министр Японии, находящийся с визитом в Нью-Йорке для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, провел встречу на высшем уровне с Его Превосходительством г-ном ХУРЭЛСУХОМ Ухнаа, президентом Монголии. Краткое изложение встречи выглядит следующим образом.

В начале встречи президент Хурэлсух выразил соболезнования в связи с сильным ливнем на полуострове Ното в Японии.

1. Начало

Премьер-министр Кисида выразил свою благодарность за понимание Монголии в отношении переноса его визита в Монголию в августе из-за реагирования на землетрясение, произошедшее в Японии, на что президент Хурэлсух снова выразил свое понимание этого решения.

Президент Хурэлсух также выразил свою признательность Японии за постоянную поддержку экономического развития Монголии, оказываемую ею до сегодняшнего дня.

Лидеры двух стран договорились о дальнейшем укреплении и расширении сотрудничества между Японией и Монголией в качестве «особых стратегических партнеров» как в политической, так и в экономической областях.

2. Двусторонние отношения и региональная ситуация

Два лидера подтвердили, что принципы, изложенные в Совместном заявлении 2022 года, такие как поддержание и укрепление свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона, становятся все более важными на фоне углубления конфликта и разногласий в международном сообществе.

Кроме того, премьер-министр Кисида заявил, что он хотел бы продолжать неуклонно продвигать конкретное сотрудничество на основе направления «Плана действий Япония-Монголия (2022-2031)». Оба лидера приветствовали тот факт, что два правительства в результате межправительственных переговоров в принципе согласились с Соглашением о передаче оборонного оборудования и технологий, и договорились стремиться к скорейшему подписанию Соглашения.

Кроме того, премьер-министр Кисида выразил намерение продолжить совместную работу с монгольской стороной по улучшению инфраструктуры аэропорта в свете растущего пассажирского спроса на международный аэропорт Чингисхана, новый символ двустороннего сотрудничества, а президент Хурэлсух выразил свою благодарность.

Лидеры двух стран также обменялись мнениями по региональным вопросам, включая ситуацию в Северной Корее. Что касается Северной Кореи, обе стороны подтвердили, что продолжат тесное сотрудничество, включая полное выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Премьер-министр Кисида еще раз выразил свою признательность Монголии за понимание и сотрудничество в вопросе похищения.

Основные пункты двустороннего сотрудничества, над которыми работает Япония (включая новые проекты)

・Раннее подписание Соглашения о передаче оборонного оборудования и технологий

・Координация реализации Официальной помощи в области безопасности (OSA)

・Решение вопроса расширения объектов международного аэропорта Чингисхана

・Проведение следующего совместного комитета правительства и делового сектора Японии и Монголии в ближайшее время

・Оцифровка сертификатов происхождения для Соглашения между Японией и Монголией об экономическом партнерстве

・Координация сотрудничества по улучшению таможенных служб и ремонту железнодорожных линий в Монголии

・Координация сотрудничества по улучшению поставок образовательных материалов в культурный объект в Монголии

・Сотрудничество в рамках Национальной кампании Монголии «Один миллиард деревьев» (посадка деревьев, отправка и приглашение молодежи)

・Развитие человеческих ресурсов через Всемирную выставку ЭКСПО-2025 в Осаке, Кансае, Япония

・Программы обмена молодежью （Форум студентов Япония-Монголия, Японско-Восточноазиатская сеть обмена студентами и молодежью (JENESYS) и т. д.）

・Координация отправки «партнеров NIHONGO» Японским фондом

источник: middleasiannews.com

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