Первая женщина-генерал в Монголии стала военным советником ООН

CentralAsia (MNG) - БОЛОР Ганболд — монгольский генерал. Одна из первых женщин, призванных в Вооружённые силы Монголии. В 2022 году она стала первой женщиной в истории Монголии, получившей звание бригадного генерала.

Бригадный генерал Болор назначена военным советником Постоянного представительства при Организации Объединенных Наций сроком на четыре года.

Болор выросла в Улан-Баторе, где в 1994 году окончила среднюю школу № 33. Она была членом первой когорты женщин-новобранцев, принятых в Военный университет Монголии (ныне Национальный университет обороны) в 1994 году, вскоре после того, как он начал принимать женщин. Болор окончила институт в 1999 году.

Болор также проходила обучение в Воздушном командно-штабном колледже в Монтгомери, штат Алабама, США, в период с 2010 по 2011 год.

В 2010 году Болор была направлена в состав Миссии ООН в Центральноафриканской Республике и Чаде и стала первой монголкой-миротворцем, принявшей участие в этой миссии. В 2013 году она занимала руководящую должность в Миссии ООН в Южном Судане. После своей командировки Болор с 2015 по 2017 год работала офицером по вопросам миротворчества в Службе поддержания мира Организации Объединённых Наций, базирующейся в Нью-Йорке.

18 марта 2022 года в рамках Дня монгольской армии президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух присвоил Болор звание бригадного генерала. Болор была первой женщиной, получившей этот титул, который является высшим званием в монгольской армии.

До своего нового назначения в ООН в качестве военного советника она занимала должность начальника Управления военной подготовки и образования Вооруженных сил Монголии.

Для монгольского офицера большая честь быть выбранным для работы в штаб-квартире ООН. Это является ярким выражением высокой оценки ООН мастерства, выносливости, военных знаний и опыта миротворцев Вооружённых Сил Монголии.

В настоящее время Монголия направляет в миротворческие операции ООН до 900 военнослужащих, среди которых процент женщина на военных должностях составляет 21,43% и 7,77% рядовых военнослужащих, что соответствует обязательствам страны по реализации повестки «Женщины, мир и безопасность».

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения