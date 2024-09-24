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Монгольская туристическая компания заявила, что не будет принимать заказы от «Turkish Airlines»

CentralAsia (MNG) -  Резкое заявление последовало после того, как турецкая авиакомпания предположительно допустила дискриминацию в отношении ребенка с аутизмом.

В минувшие выходные в Интернете появилась информация о том, что сотрудник регистрации авиакомпании Turkish Airlines «отказался зарегистрировать» ребенка-аутиста, который хотел вылететь из Улан-Батора в Стамбул. Потому что есть неофициальная информация, что он прокомментировал, что «если на Turkish Airlines полетит ребенок-аутист, это нарушит комфорт пассажиров».

Тогда монгольская туристическая компания AirPlane Travel Agency объявила, что больше не принимает заказы на билеты авиакомпании Turkish Airlines.

В заявлении компании говорится: «В связи с новостями о дискриминации детей-аутистов наше агентство настоящим объявляет, что больше не будет предлагать рейсы Turkish Airlines в Турцию».

источник: middleasiannews.com

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