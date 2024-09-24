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Монгольская бегунья завоевала золотую медаль в Китае

CentralAsia (MNG) -  Мастер спорта международного класса Мөнхзаяа Баярцогт завоевала золотую медаль в марафоне, который проходил в городе Хөх-хото, Автономный район Внутренняя Монголия, КНР.

На этот раз монгольская спортсменка завоевала золотую медаль в полумарафоне на дистанции 21 км, показав результат 1:16:38.

Мөнхзаяа является шестикратной чемпионкой Улаанбаатарского марафона, рекордсменкой полумарафона, также принимала участие в летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и в Париже 2024 года.

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