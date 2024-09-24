Состоялся десятый марафон «Hope and Possibility — Ulaanbaatar»

CentralAsia (MNG) - 21 сентября 2024 года успешно прошел 10-й марафон «Hope and Possibility», организованный неправительственной организацией (НПО) «Achilles Mongolia».

С 2015 года «Achilles Mongolia» организовала семь марафонов и два виртуальных марафона, которые проводятся каждый сентябрь. Марафон «Hope and Possibility» теперь стал неотъемлемой частью Улан-Батора, его цель — изменить восприятие людей с ограниченными возможностями и побудить их вести более активную и полноценную жизнь с помощью спорта.

Саранчулуун Отгон

Депутат Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии Саранчулуун Отгон, «В детстве я потеряла ногу, упав с лошади. Нося протез, я столкнулась как с физическими, так и с социальными проблемами, включая заблуждения об инвалидности. В 2014 году, во время учебы в США, я узнала, что люди с ограниченными возможностями бегают марафоны. Именно тогда я познакомилась с НПО «Achilles Mongolia». Этот марафон позволяет людям с ограниченными возможностями получить новый опыт, одновременно обучая молодежь, которая добровольно участвует в этом марафоне, преимуществам помощи другим. Он побуждает студентов поддерживать других и переосмысливать устаревшие стереотипы. Кроме того, предприятия могут внести свой вклад в помощь людям с ограниченными возможностями посредством пожертвований».

Марафон значительно вырос с момента первого мероприятия в 2015 году, в котором приняли участие 70 волонтеров и 400 участников. Сегодня число волонтеров возросло до 200-300, а число бегунов превысило 2000 человек. Кроме того, спонсорство расширилось с 1-2 компаний в первые дни до 10-20 партнеров, наряду с растущим числом сотрудничающих организаций.

10-й марафон «Hope and Possibility» проводился в четырех различных категориях: 1,5 км, 5 км, 21 км и 42 км.

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