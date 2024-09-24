Монгольская силачка зовоевала золотую медаль в Кыргызстане

CentralAsia (MNG) - Чемпионат Азии по жиму лежа на горизонтальной скамье, который проходит в Кыргызстане, продолжается с 21 по 28 сентября. В соревнованиях принимают участие 43 спортсмена сборной Монголии в юниорской, юношеской, взрослой и мастерской категориях.

ШИНЭЧИМЭГ Бат-Эрдэнэ, спортсменка из Монголии, завоевала золотую медаль соревнований в весовой категории до 76 кг.

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