экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монгольская силачка зовоевала золотую медаль в Кыргызстане

CentralAsia (MNG) -  Чемпионат Азии по жиму лежа на горизонтальной скамье, который проходит в Кыргызстане, продолжается с 21 по 28 сентября. В соревнованиях принимают участие 43 спортсмена сборной Монголии в юниорской, юношеской, взрослой и мастерской категориях.

ШИНЭЧИМЭГ Бат-Эрдэнэ, спортсменка из Монголии, завоевала золотую медаль соревнований в весовой категории до 76 кг.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com