Израиль начал военную операцию в Ливане, сообщается о 492 погибших

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала «упреждающую военную операцию» против ливанской группировки «Хезболла», сообщил глава Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви. Его слова приводит The Times of Israel.

«Мы уничтожаем военную инфраструктуру, которую «Хезболла» создавала в течение 20 лет. Это очень важно. Мы наносим удары по целям, готовим следующие этапы. В конечном итоге все должно быть направлено на то, чтобы создать условия для возвращения [перемещенных] жителей севера [Израиля] в свои дома», — заявил Халеви.

Армия обороны Израиля сообщила, что за последние сутки нанесла удары примерно по 1600 объектам «Хезболлы» в Ливане. Речь идет о пусковых установках, командных пунктах и инфраструктуре группировки в южных районах Ливана.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к жителям Ливана и призвал покинуть «опасные зоны». Он утверждает, что когда израильская операция завершится, люди смогут вернуться в свои дома.

Минздрав Ливана сообщил, что при израильских ударах по Бейруту и южной части Ливана 23 сентября погибли 492 человека, пострадали — 1645.

Сообщение ливанского Минздрава приводит телеканал «Аль-Джазира». Согласно ему, среди погибших — 35 детей и 58 женщин.

По данным ЦАХАЛ, в течение 23 сентября «Хезболла» выпустила по Израилю 165 ракет с территории Ливана, большинство из них — по северным районам, включая Хайфу.

После заявления ЦАХАЛ «Хезболла» сообщила о ракетном ударе по авиабазе Рамат-Давид и аэропорту Мегиддо на севере Израиля. В сообщении канала говорится, что израильские объекты были атакованы «десятками» ракет.

Речь идет об ударах ракетами Fadi-1 (дальность полета 80 км) и Fadi-2 (дальность полета 105 км). Авиабаза Рамат-Давид и расположенный рядом с ней аэропорт Мегиддо находятся в 50 км от ливанской границы. Армия обороны Израиля ночью трижды сообщала о сиренах в северной части Израиля.

Правительство Израиля объявило особое положение во всех районах страны до 30 сентября. Оно позволит властям вводить ограничения.

Эскалация конфликта между Израилем и «Хезболлой», сопровождающаяся усилением атак с обеих сторон, началась после серии взрывов устройств связи на территории Ливана 17 и 18 сентября. Десятки людей погибли, около 3 тыс. получили ранения. 20 сентября Израиль атаковал ливанскую столицу Бейрут. В результате удара были ликвидированы 16 командиров «Хезболлы». Ответом «Хезболлы» стали два массированных ракетных удара по израильской территории 21 и 22 сентября. Одной из целей ударов была израильская авиабаза Рамат-Давид.