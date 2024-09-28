Ученые спрогнозировали быструю потерю антарктического льда после 2100 года

// Ceridwen Fraser

CentralAsia (CA) - Исследование, проведенное под руководством Дартмутского колледжа более чем 50 климатологами по всему миру, дает первый четкий прогноз того, как выбросы углекислого газа могут привести к потере ледяного покрова Антарктиды в течение следующих 300 лет.

Будущее ледников Антарктиды после 2100 года становится неопределенным при индивидуальном рассмотрении существующих моделей ледяного покрова, сообщают исследователи в журнале Earth's Future. Они объединили данные 16 моделей ледяного покрова и пришли к выводу, что в совокупности прогнозы сходятся в том, что потери льда в Антарктиде будут увеличиваться, но постепенно, в течение 21 века, даже при нынешних выбросах углекислого газа.

Но исследователи обнаружили, что после 2100 года эта стабильность резко снижается. Модели предсказывают, что при нынешних выбросах лед в большинстве западных бассейнов Антарктиды начнет быстро таять. К 2200 году таяние ледников может привести к повышению уровня мирового океана на целых 5,5 футов. Некоторые численные эксперименты команды предсказывали почти полное разрушение ледяного покрова Антарктики к 2300 году.

Результаты показывают, что после 2100 года долгосрочное воздействие на регионы, наиболее подверженные повышению уровня моря, усилится.

Исследователи смоделировали, как будет развиваться ледяной покров Антарктиды в сценариях с высоким и низким уровнем выбросов до 2300 года.

Хотя текущие выбросы углекислого газа оказывают лишь незначительное влияние на модельные прогнозы на это столетие, разница между тем, как сценарии с высоким и низким уровнем выбросов влияют на повышение уровня моря, резко возрастет после 2100 года. Эти результаты подтверждают, что крайне важно сократить выбросы углекислого газа сейчас, чтобы защитить будущие поколения.

Сроки, когда ледники Антарктиды начнут отступать, варьировались в зависимости от модели движения льда, которую использовали исследователи. Но скорость, с которой происходило масштабное отступление после начала быстрой потери льда, была одинаковой для всех моделей.

Все модели сходятся во мнении, что, как только эти масштабные изменения начнутся, ничто не сможет их остановить или замедлить. Несколько бассейнов в Западной Антарктиде могут полностью разрушиться до 2200 года. Точные сроки таких обвалов остаются неизвестными и зависят от будущих выбросов парниковых газов, поэтому мы должны отреагировать достаточно быстро, чтобы сократить выбросы до того, как основные бассейны в Антарктиде будут потеряны.