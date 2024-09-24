США усиливают военный контингент на Ближнем Востоке на фоне ударов по Ливану

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CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер сообщил, что американское военное ведомство перебрасывает «небольшой дополнительный контингент» на Ближний Восток для укрепления сил США.

«В целях предосторожности мы направляем небольшой дополнительный контингент американских военных для укрепления наших сил, которые уже находятся в регионе»,— сказал Райдер на брифинге.

Он также отказался уточнить, идет ли речь о солдатах или о военной технике. Отказ ответить на последующие вопросы журналистов он объяснил соображениями безопасности.

23 сентября Израиль нанес массированные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. Израильские военные отчитались об атаках на 1,6 тыс. объектов группировки. Вечером того же дня министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о наступательной операции в Ливане, она получила название «Стрелы севера». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призывал местных жителей покинуть территории вблизи объектов «Хезболлы».

По последним данным, при атаках на Ливан 23 сентября погибли 492 человека, пострадали — 1645 человек. Эскалация конфликта, сопровождающаяся усилением атак с обеих сторон, началась после серии взрывов устройств связи на территории Ливана 17 и 18 сентября. Десятки людей погибли, около 3 тыс. получили ранения.