В Казахстане задержали 50 членов крупной ОПГ

CentralAsia (KZ) - Сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана совместно с силами МВД и Генпрокуратуры задержали 50 членов крупной организованной преступной группировки, сообщает пресс-служба КНБ.

Спецоперация проводилась 18 сентября сразу в нескольких регионах страны: в Астане, Алматы, Шымкенте, Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жетысуской, а также Западно-Казахстанской и Павлодарской областях.

Задержанные подозреваются в организации канала хищения товаров и автомашин в особо крупном размере, а также финансировании организованной преступности, указано в сообщении. По версии следствия, они также похитили имущество у свыше 20 человек более чем на 2 млрд. тенге (свыше $4 млн).

Группировка имела четкую иерархию и распределение ролей. Состояла из представителей криминалитета и деструктивной религиозной среды, в том числе отбывающих наказание в исправительном учреждении.

В ходе обысков у задержанных обнаружили банковские карты, крупные денежные средства, экстремистскую литературу, записи с перечислениями денег и иные предметы, представляющие интерес для следствия.

Подробности уголовного дела засекретили.

Аналогичную спецоперацию по задержанию участников ОПГ сотрудники КНБ, МВД и Генпрокуратуры проводили в начале августа. В Алматы и Шымкенте тогда задержали 15 предполагаемых участников организованной преступной группировки, лидером которой является Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман. «Несмотря на то, что лидер и основные участники группировки арестованы, другие ее члены продолжали заниматься противоправной деятельностью, находясь на свободе», — отметили в связи с этим в полиции.

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